Ukraina on saanud NATO liitlastelt märkimisväärset relva- ja laskemoonaabi ning 12 Ukraina lahingubrigaadi kokku 4000 sõduriga peaks aprilli lõpuks olema lahinguvalmis. Üheksa neist brigaadidest on saanud väljaõpet ja relvastust NATO riikidelt, selgub New York Timesi vahendatud lekitatud Pentagoni dokumentidest.