Probleemid paradiisis? Norrat pahandas nende alale kukkunud Rootsi uurimisrakett

«Sellise raketi allakukkumine on väga tõsine vahejuhtum, mis võib põhjustada tõsist kahju,» teatas Oslo välisministeerium. «Taolise piiririkkumise korral on ülitähtis, et vastutavad isikud teavitaksid sellest kohaste kanalite kaudu viivitamatult vastavaid Norra ametiasutusi,» öeldi välisministeeriumist.