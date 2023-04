«Presidendiamet soovib selgitada, et Lõuna-Aafrika on endiselt Rooma statuudile allakirjutanute seas...,» seisab Ramaphosa kantselei hilisõhtuses avalduses.

Ramaphosa oli varem teisipäeval öelnud, et tema erakond on otsustanud, et Lõuna-Aafrika Vabariik peaks välja astuma Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust, mis läinud kuul andis välja määruse Vene presidendi Vladimir Putini vahistamiseks.