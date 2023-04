Vene piirivalvurid salvestasid muuhulgas riiki sisenejate telefonide IMEI-koodid. Tegu on 15-kohalise koodiga, mis on reeglina kordumatu ja võimaldab sideteenuste pakkujal tuvastada üksikuid seadmeid mobiilsidevõrkudes. Kood on seotud seadme endaga ega muutu, kui kasutaja peaks SIM-kaarti vahetama.