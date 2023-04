Hiina saadab läbirääkijad Ukrainasse: tuumasõjas võitjaid ei ole

«Hiina pool saadab Hiina valitsuse Euraasia asjade eriesindaja külastama Ukrainat ja teisi riike, et suhelda süvitsi kõigi Ukraina kriisi poliitilise lahenduse pooltega,» ütles välisministeerium.

Xi näis ka lubavat, et Hiina jääb konfliktis neutraalseks, öeldes, et «Peking ei vala õli tulle kummaltki poolt, rääkimata kriisi ärakasutamisest kasumi eesmärgil», vahendas The Guardian.