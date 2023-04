Poola prokuratuur uurib endise peaministri ärilist mõjuvõimu

Kriitikute sõnul on uurimine poliitiliselt ajendatud, arvestades, et Poolas seisavad hiljem sel aastal ees valimised.

Varssavi prokuratuuri teatel on alustatud uurimist seoses ühe Poola ärimehe kaebusega, milles väidetakse, et Tusk kasutas oma mõjuvõimu, et uurida tema äri ja sundida teda lõpetama Venemaalt kivisöe importimist.