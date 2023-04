REPORTAAŽ RIIGIVISIIDILT ⟩ President Karist sihtis Lätis luuredrooni kaamerasilm

Alanud on Eesti president Alar Karise ja proua Sirje Karise esimene riigivisiit ning nende protokollilised tantsusammud on laitmatult lihvitud. Ametlik tutvustus, ametlik foto, kingituste vahetus, sissekanne presidendiraamatusse, pressikonverents.

See on esimene riigivisiit Eesti presidendile ja võib jääda viimaseks riigivisiidiks, mida võõrustab Läti presidendina Egils Levits, sest Läti parlament valib mai lõpus riigipead.

«Meie koostöö on hea. Tähtis on toetada Ukrainat. Pingutama peab, et ehitada valmis tuulepargid ja omavahelised ühendused,» kõlavad presidentide sõnad kolmepäevast visiiti sissejuhatavas tseremoniaalses osas vastastikuse kajana avalikkusele.