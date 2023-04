POSTIMEES RIIAS ⟩ Läti tahab Paldiskisse veeldatud maagaasi laadungiga laevu

Läti valitsus on huvitatud Paldiski LNG-kaist ja loodab, et nad saavad hakata seda Eestiga kahasse kasutama.

See tähendab seda, et kui gaasi tarbimine siinkandis kasvab või on ootamatud probleemid gaasivarudega, siis saaks Läti Eestis asuva kai äärde sõitvalt LNG-laevalt meiega koostöös gaasihoidlasse gaasi. Läti hoidlani on ligi 300 kilomeetrit torusid.