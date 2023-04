Jaapan tahab aastaks 2030 tõsta naistippjuhtide osa 30 protsendini

Mullu valitsuskabineti tellimusel korraldatud küsitluse kohaselt oli suurfirmade juhtkondades naisi 11,4 protsenti. Samas on see näitaja tõusnud viimastel aastatel.

Jaapani naistel on ligipääs heale haridusele ning nad on hästi esindatud ka tööjõu osas, ent saareriik seisab pidevalt madalal positsioonil Maailma Majandusfoorumi üleilmse soolise lõhe raportis, kus mullu oldi 146 riigi seas 116. kohal.

Sooline lõhe suurettevõtete juhtkondades on üleilmne nähtus. Vaid väike arv riike saab näidata, et neil on ettevõtteid, mille tippjuhtkonnas on naisi enam kui veerand.