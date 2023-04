ANALÜÜS ⟩ Türgi opositsioon koondub ühise vaenlase vastu

Tartu Ülikooli türgi juurtega politoloogiadoktorant Izzet Yalin Youksel ütles Postimehele, et eesootavad valimised on erilised. «Ees ei ole tavalised valimised, sest Türgi ajaloos on pretsedenditu, et opositsioonierakonnad koondasid nii tugevalt oma jõud, tulles välja ühise vastaskandidaadi Kemal Kılıçdaroğluga,» ütles Youksel, lisades, et midagi samasugust üritati aasta tagasi Ungaris Viktor Orbáni vastu, küll ebaõnnestunult.