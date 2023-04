Paavst saabus Budapesti kolmepäevasele visiidile

Budapestis on suuremad teed visiidiga seotud julgeolekumeetmete tõttu juba mitu päeva tõkestatud.

Katoliku kiriku pea kohtub esmalt presidendipalees president Katalin Novákiga, kes ütles kohalikule meediale, et on püüdnud visiidi eel pisut oma hispaania keelt värskendada.

Pärast seda on paavstil kohtumine Orbániga.

Alates 2010. aastast võimul olnud Ungari peaminister on omaks võtnud migratsioonivastase retoorikat, et kaitsta «kristlikku Euroopat».

See on vastuolus paavsti märksa sõbralikuma hoiakuga inimeste suhtes, kes on sunnitud põgenema vaesuse eest või konfliktipiirkondadest.