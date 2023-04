ISW: Ukraina energiataristu hävitamise kampaania kukkus läbi

Samas teatatakse, et okupandid kasutavad uut taktikat, et raskendada Ukraina õhutõrjel Vene rakettide avastamist. Näiteks 27. aprilli rünnaku ajal Mõkolajivile, kui nad sihtisid rakette Kalibr, kasutades maastiku eripära, eri stardikõrgusi ja trajektoorimuutusi. Analüütikud märgivad, et venelased «võivad kasutada seda taktikat oma juhitavate täppisrakettide varu säilitamiseks juhuks, kui raketikampaaniat jätkatakse».