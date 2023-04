MAAILM TASKUS. EUROOPA ERI ⟩ Ansip: Euroopa ei peaks tehisintellekti arendamist pausile panema

«Euroopa ühtne digipoliitika on kindlasti vajalik. Ja seda vajalikkust ja kasulikkust mõistavad kindlasti kõik need, kes on Euroopa Liidus ringi reisinud. Me mäletame veel hästi seda aega, kus Euroopas reisides tuli mobiiltelefonidest andmeside välja lülitada, sest need arved, mis järgnesid sellele, kui sa korra kasvõi Postimehe saiti külastasid või telefonikõnesid võtsid, need olid ikka tohutu üüratud,» tõi Ansip välja ühe väga ilmselge kasuteguri.