Gruusia lubas minna EL-i kandidaadiks saamiseks kaugemale ja kiiremini

Euroopa Liit jättis Gruusiale kandidaatriigi staatuse andmata juunis 2022, kui selle said Ukraina ja Moldova. Thbilisile tehti üleskutse reformida oma õigus- ja valimissüsteemi, parandada meediavabaduse olukorda ja piirata oligarhide võimu.

«Meil on veel palju ära teha, kuid oleme äärmiselt motiveeritud ja kavatseme täita kõik kohustused,» ütles Dartšiašvili, viidates EL-i seatud tingimustele, lubades minna kaugemale ja kiiremini.

Dartšiašvili ütles, et koostamisel on üle 80 seaduseelnõu ja «suur osa» soovitustest on juba ellu viidud.