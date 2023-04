Kim Yong-uni mõjukas õde: USA ja Lõuna-Korea heidutuskokkulepe vaid suurendab ohte

Washington ja Soul lubasid kolmapäeval, et Põhja-Korea seisab silmitsi tuumareageeringu ja juhtkonna «lõpuga», kui ta peaks kasutama oma tuumaarsenali.

Kim Yo-jong ütles vastuseks, et Pyongyang on veendunud, et Põhja-Korea tuumaheidutust tuleb veelgi täiustada.

«Mida rohkem on vaenlane kindlalt otsustanud korraldada tuumasõja õppusi ja mida rohkem tuumajõude nad Korea poolsaare lähedale paigutavad, seda tugevamaks muutub meie õigus enesekaitse teostamisele otseses proportsioonis nendega,» tsiteeris riiklik uudisteagentuur KCNA Kimi õe sõnu.

Lõuna-Korea president Yoon Suk-yeol ja tema USA kolleeg Joe Biden kinnitasid kolmapäeval Valges Majas kohtudes deklaratsiooni Ühendriikide tuumavihmavarju tugevdamisest Lõuna-Korea kohal, mis on üha närvilisem Pyongyangi võimaliku agressiooni suhtes.

Kim Yo-jong ütles, et see kokkulepe avab rahu ja julgeoleku Kirde-Aasias ja maailmas rohkem avatuks tõsisemale ohule ning on sestap samm, mida ei saa tervitada.

Põhja-Korea on aastaid eiranud karistavaid sanktsioone ja jätkanud tööd oma keelustatud tuuma- ja raketiprogrammidega ning on andnud mõista, et ei kavatse kaaluda neist loobumist.