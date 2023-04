Lvivi lähistelt leiti laohoonest tonnide viisi kasutamata humanitaarabi

«Nüüd selgitame välja, kuidas need kaubad Ukraina territooriumile sattusid, miks neid laiali ei jagatud ning kontrollime infot humanitaarabi võimaliku müügi kohta. Majandusjulgeoleku büroo üks ülesandeid on tagada, et partnerriikide finants- ja humanitaarabi kuluks ja liiguks ettenähtud viisil – sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse,» ütles direktori kohusetäitja, Lvivi oblasti BEB territoriaalse administratsiooni juht Valeri Tatsjenko.