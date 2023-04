Ekspeaminister: Sudaani kodusõda oleks maailma jaoks õudusunenägu

Alates 15. aprillist, mil puhkesid lahingud armeejuhi Abdel Fattah al-Burhani ja tema niinimetatud «number kahe» Mohamed Hamdan Daglo vahel, kes käsutab poolsõjaväelist Kiirtoetusväge (RSF), on tapetud enam kui 500 inimest.

Omavahel on kokku lepitud mitmes relvarahus, ent ükski neist ei ole lõpuni vastu pidanud ning hukkunud tsiviilisikute hulk jätkab kerkimist ning pealinna Hartumi haarab endasse üha süvenev kaos ning seadusetus.

Umbes viie miljoni elanikuga linnas on paljud inimesed jäänud lõksu oma kodudesse ning neil on puudust nii toidust, joogiveest, elektrist kui ravimitest ja muust elutähtsast.

«Ma arvan, et see oleks maailma jaoks õudusunenägu,» ütles ta, lisades, et sel oleks palju tagajärgi.