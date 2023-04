Kuningas Charlesi kroonimisel palutakse rahval talle truudust vanduda

Inimesi üle kogu Ühendkuningriigi ja välismaal kutsutakse üheskoos üles ütlema sõnu: «ma vannun, et olen truu teie majesteedile ning teie pärijatele ja järglastele vastavalt seadustele. Nii et jumal aidaku mind.». «Rahva austusavaldus» asendab traditsioonilise aupaklikkuse avalduse, mille käigus aadlikud avaldavad monarhile austust ja vannuvad talle truudust.

«Rahva austusavaldus on eriti põnev, sest see on täiesti uus,» ütles Lambethi palee ning peapiiskopi kantselei pressiesindaja.