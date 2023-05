«Raketirünnakus Pavlohradile on vähemalt 34 haavatut,» kirjutas Dnipropetrovski oblasti juht Serhi Lõsak sotsiaalmeedias. «Vigastatute seas on viis last, noorim kaheksa-aastane tüdruk,» lisas ta. Kaks naist said rünnakus raskelt vigastada.