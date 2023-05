Rahvusvaheline Judo Föderatsioon (IJF) andis eile Venemaalt ja Valgevenest pärit judokadele loa võistelda 7.-14. maini Dohas peetavatel võistlustel tingimusega, et nood esineksid sõltumatute sportlastena neutraalse lipu all.

Ent Ukraina judoliit märkis avalduses, et suur osa Vene meeskonnast on sportlased, kes on Vene Föderatsiooni relvajõudude tegevteenistuses ning osa armeest, mis ründas Ukrainat 2022. aasta 24. veebruaril.