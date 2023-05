Kuigi presidentide riigivisiidid on üldiselt pikalt ette planeeritud, tekib ikkagi kange kiusatus kujutleda, kuidas Läti riigipea Egils Levits haaras hiljuti pihku telefoni ja valis Kadrioru numbri.

Tema jutuajamine oma Eesti kolleegi Alar Karisega võis kulgeda umbes nii: «Alar, ma olen hädas! Käes on hetk püüda teist ametiaega, kuid mu toetusnäitajad on madalamad kui Soomaa lodu. Äkki saad tulla mõneks päevaks siia, et jätta minust pisut presidendilikumat muljet? Ma sätin valmis kogu riigivisiidi asja, kui sa soovid!»