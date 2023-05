Läinud kolmapäeval kaheksa minutit enne keskpäeva lülitati õhuhäire sireenid sisse. Igale Leedus viibivale Ukraina põgenikule, kes on pagenud sõjakoleduste eest, kõlab aeglane undamine õõvastavalt, kuid leedulase kõrvale on see pigem kummaline.