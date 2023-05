USA avalikustas värsked andmed Venemaa kaotustest Donbassis

Valge Maja hinnangul on alates mullu detsembrikuust Vene pool Bahmuti lähistel kandnud kaotusi 100 000 inimese ulatuses, neist 20 000 on langenuid ja 80 000 haavatuid.

USA andmetel on Bahmutis hukkunud umbes 10 000 Wagneri palgasõdurit, mitte 94, nagu Wagneri juht Jevgeni Prigožin varem on väitnud. Ligi pooled, kes on Wagneri poolel hukkunud, on värvatud sõjaväe ridadesse vanglatest. «Nad on visatud võitlusesse ilma erilise väljaõppeta, juhtimise ning igasuguse võimu- ja käsutajuta.»

Kirby võrdles Vene vägede kaotusi Bahmutis Natsi-Saksamaa ja Jaapani vägede kaotustega Teise maailmasõja lõpulahingutes. «Viie kuu jooksul kolm korda rohkem tapetuid kui näiteks Ameerika Ühendriikidel Guadalcanali lahingu (augustist 1942 veebruarini 1943 kestnud sõjategevus Saalomoni saarte lähistel - toim.) järel.»

Samuti sõnas Kirby, et USA varustab Ukrainat sõjalise abiga enne vastupealetungi algust ning peagi on oodata lisa. «Peaaegu kõik, mida Ukraina on vastupealetungiks küsinud, on ka antud,» ütles Kirby.