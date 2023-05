POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Wagneri vangid Dnipro vanglas

Veebruaris küsisid piloodid pärast intervjuud, ega mul ei ole neile suitsu anda. Ei olnud. Nüüd, aprilli lõpus ostsin mitu pakki sigarette kaasa. Mõtlesin, et ehk saab valvur need pilootidele edasi anda. Piloodid ent on juba vabad mehed. Vahetati Ukraina võitlejate vastu paari nädala eest. On kodus naiste ja laste juures, ma loodan. Ja võivad suitsu kiskuda nii palju, kui torust tuleb.