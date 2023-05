ELU ÕIED ⟩ Hunter Bideni sohik avab USA presidendipere rahalise seisu

Hunter Biden väidab, et ei mäleta «lapsetegu», kuid DNA-test kinnitas tema isadust ja 4-aastase Navy ema nõuab oma lapsele ühe tuntuima USA poliitilise dünastia perekonnanime.

53-aastane Ameerika jurist ja ärimees on tütrele perekonnanime andmisele vastu ning Lunden Roberts pöördus Arkansase osariigi kohtusse.

President Joe Biden ei tunnista Navy't perekonnaliikmena, sõnades, et tal on kuus - mitte seitse - lapselast.

Bideni advokaadi Abbe Lowelli sõnul on mees lapse senise elu jooksul maksnud kokku 680 000 eurot (750 000 dollarit). Robertsi advokaadid nõuavad Hunter Bideni sissetuleku üksikasju, sealhulgas ülevaadet tema omandis olevatest kunstiteostest ja tema äritegevusest Ukrainas ja Hiinas.

Roberts nõuab oma tütrele Bideni perekonnanime, lisades, et «see on sünonüümiks kõrgelt haritud, edukale, rahaliselt pädevale ja poliitiliselt võimsale inimesele».

Bideni advokaadid väitsid, et lapsele oleks parem seda nime ümbritseva avalikkuse eest hoiduda ning nõuavad tõestust, et nimemuutus on tüdruku parimates huvides.