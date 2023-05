NATO liikmed nagu USA ja Saksamaa on andnud mitteametlikult mõista, et nad ei soovi endale võtta mingeid kohustusi Ukraina alliansi liikmeks vastuvõtmise kohta, mis läheksid oluliselt kaugemale 2008. aasta deklaratsioonist - see dokument ei sisaldanud konkreetseid otsuseid ühinemise osas, edastas teisipäeval portaal Unian viitega uudisteagentuurile dpa.