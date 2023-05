ŠOKOLĀDI, LIMONĀDI, TORTI ⟩ Läti vaeb piirialadel eesti keele õpetamist

Läti Statistikaameti 2017. aasta uuringu kohaselt oskab leedu keelt 0,9 protsenti. Eesti keelt mõistab ja räägib 0,1 protsenti Läti elanikkonnast - alla kahe tuhande inimese.

«See on selline austuse märk. Vaadates erinevaid eestikeelseid veebilehti, näiteks Pärnu Aquaparki kodulehte, siis seal on infot ka läti keeles. [Tartu] AHHAA keskuses on isegi töötajad, kes räägivad külastajatega läti keeles. Kui palju meie oma naabritele tähelepanu pöörame. Tavaliselt pakume neile kahte varianti - suhelda inglise või vene keeles,» vahendas Läti parlamendiliiget Jānis Dombravat LTV.

Läti keeleõppekeskuses Polyglot on nõudlus inglise keele kursuste järele püsivalt suur ja ka huvi läti keele õppimiseks kasvab. Viimase kuue kuu jooksul muutus üsna populaarseks ka araabia keel, seda õpib koguni viis erinevat rühma. Polyglot on üks asutustest, mis pakub ka leedu ja eesti keelt, kuid nõudlus on pettumust valmistav.

«Kahjuks ei ole eesti keele järele nõudlust. Leedu keelt on viimasel viiel aastal nõutud, kuigi pigem individuaalselt. Inimestel on mingi põhjus, kas ettevõtlus või õppimine,» ütles Polygloti projektijuht Santa Bidzane.

Internetis on mitmeid pakkumisi, kuid ka teistes õppeasutustes on huvi leedu ja eesti keele vastu väike või puudub täiesti, kinnitasid teised kursuste korraldajad.

Vene keelest, kui teisest võõrkeelest, loobuvad koolid võiksid ühe ettepaneku kohaselt õpetada selle asemel naaberriikide keeli.

Eesti parlamendiga koostööd tegeva fraktsiooni asejuhataja Jānis Patmalnieks (Uus Ühtsus) usub, et eesti keelt tuleks arendada rohkem kõrghariduse tasemel, näiteks piirialadel asuvates koolides.

«Oleme kohtunud Leedu parlamendiliikmetega. Ka nemad toetavad seda lähenemist, et me võiksime mõnes koolis teise võõrkeelena kasutusele võtta leedu keele. Ma arvan, et selle järele oleks nõudlus olemas. See on ka loogiline samm,» ütles Dombrava.