Hollandi küla lõpetas natside sõjaaegse varanduse otsingud

Kesk-Hollandis asuva Ommereni küla teatel oli sinna varandus maetud küll, kuid see eemaldati pärast Teist maailmasõda.

Hollandi Rahvusarhiiv avalikustas jaanuaris käsitsi joonistatud kaardi, millel oli väidetavalt kujutatud juhised, kuidas leida Saksa sõdurite poolt peidetud varandus. See tõi külla aardejahile suure arvu inimesi.

Ühe kohaliku ametniku sõnul jõuti järeldusele, et Ommerenis enam sõjaaegset varandust ei ole ning et see viidi sealt mingil hetkel ära.