Taani eraldab Balti riikide kaitseks pataljoni

Taani pataljon hakkaks koosnema 700 kuni 1200 sõjaväelasest ning eeldatavasti paigutatakse see Lätti, kus see hakkab paiknema neli kuni kuus kuud aastas. Ülejäänud aja oleks üksus Taanis, kus see oleks valmisolekus suunduda kriisi korral Balti riikidesse, teatas kaitseministeerium.