KEL JANU, SEL JAMAD? ⟩ USA õllepruulija tootmisliin algab vannitoast

Tegemist on näidistootega, mille eesmärk on vee taaskasutuse teema tutvustamine ja ühiskonnas diskuteerimine.

«Töödeldud ja testitud Epic vesi on eelisega - meil on täielik kontroll protsessi üle,» sõnas Tatarkovsky, lisades, et tehnoloogiliselt pole reovee muutmine joogiveeks probleem. Vett töödeldakse ultra-filtreerimisega ning desinfitseeritakse UV-valguse, kloori ja granuleeritud aktiivsöefiltriga (GAC).



Protsessi lõpuks on vesi äärmiselt kõrge puhtusastmega - vastates riiklikele kvaliteedinõuetele või neid ületades.