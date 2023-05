ÜLEVAADE ⟩ Vaidlus rände üle kipub saama Soome võimukõneluste valupunktiks

«Olen lootusrikas. Olen rääkinud teiste esimeestega ning meil on ühine tahe ja sarnane pilt sellest, kuhu Soome liigub. Millised katsumused on majanduses ja võla küsimuses. Millised on inimeste igapäevased katsumused ja kuidas meid ümbritsev maailm, sõda Ukrainas ja kliimamuutused meid proovile panevad. Nüüd hakkame neid üheskoos lahendama,» vahendas Yle Orpo sõnu. «Olen motiveeritud ja põnevil ning tean, et ka ülejäänud seltskond siin on seda. Tuleme siit välja hea programmi ja enamusvalitsusega.»