SÕJAUURINGUTE INSTITUUT ⟩ Kremli käsiraamat juhendab Ukraina edust tekkivat «šokki» leevendama

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Meduza teatas eile, et nende valduses olev käsiraamat juhendab Venemaa riigimeediat Ukraina vastupealetungi ootusi mitte alandama ega väitma, et Ukraina pole pealetungiks valmis.

Käsiraamatus rõhutatakse väidetavalt hoopis, et Venemaa meedia peaks keskenduma Lääne julgeolekuabile. Meduza allikate teatel on juhtnööride eesmärgiks laialdaste kaotuste õigustus, sest «kogu Lääs koondas rindele tohutuid jõupingutusi».

«Kui rünnak ebaõnnestub, saab öelda: [Venemaa] armee tõrjus oskuslikult ülekaaluka rünnaku. Selle võidu hind suureneb oluliselt. Kui Ukraina saavutab Ameerika Ühendriikide ja Euroopa relvade abil mõningast edu ja hõivab territooriume, on ka nende [Venemaa] kaotus mõistetav: kogu Lääs on koondanud rindele tohutuid jõupingutusi, kuid nende [Lääne] edu - võrreldes nende jõupingutustega - on väga tagasihoidlik.»