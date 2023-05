Serbia koolitulistamises sai surma vähemalt üheksa inimest

Politsei pidas tulistamises kahtlustatavana kinni 14-aastase poisi. Täpne motiiv on esialgu teadmata.

Lapsevanem Milan Milosevic rääkis, et tema tütar oli olnud koos tulistajaga ühes klassiruumis, kuid tal õnnestus pääseda. «Ta esmalt tulistas õpetajat ja seejärel juba suvaliselt,» rääkis mees N1 väljaandele.

Tulistamine toimus Vladislav Ribnikari nimelises koolis. Välismeedia andmeil on tulistamises kahtlustatav õpilane hiljuti kooliperega liitunud ning vaikse loomuga.

BBC tõi veel välja, et koolitulistamised on Serbias äärmiselt haruldased. Ehkki relvaomanikke on Serbias võrreldes Euroopa üldstatistikaga palju, kehtivad riigis siiski ranged relvaseadused.