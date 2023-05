Brasiilia politsei otsis läbi ekspresident Bolsonaro kodu

Parempopulistist ekspresident oli oma ametiajal aastatel 2019-2022 silmitsi laialdase kriitikaga seoses tema lähenemisega pandeemiale. Ta väitis korduvalt, et ei ole koroona vastu vaktsineeritud.

Föderaalpolitsei kinnitas, et uurib «võltsitud Covid-19 vaktsineerimisandmete sisestamist» tervishoiuministeeriumi andmebaasi, kuid ei maininud Bolsonarot nimepidi.

«Selle tulemusel said need isikud kasutada vaktsineerimistõendeid, et hoiduda tervishoiupiirangutest, mille olid kehtestanud Brasiilia ja USA võimud.»