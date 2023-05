Venemaa saatis Soomele volbriööl Ahvenamaa konsulaadi aknasse lennanud õllepudeli pärast noodi

Politsei on alustanud juhtumi uurimist kahju tekitamise paragrahvi alusel, vahendas rootsikeelne ajaleht Hufvudstadsbladet. Väidetvalt on võimudel olemas info, kes võisid vandaalitsemisega seotud olla, kuid ühtegi kahtlusalust pole veel kindlaks tehtud.

«Juhtum on kahetsusväärne ja välisministeerium suhtub tõsiselt diplomaatiliste ja konsulaaresinduste kahjustamisse. Oluline on, et asjasse puutuvad võimud uurivad juhtunut,» vahendas uudisteagentuure STT ministeeriumi teadet.