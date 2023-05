MAAILM TASKUS. EUROOPA ERI ⟩ Mikser: sõltuvus USAst vähendab ELi võimet maailma julgeolekupoliitikas kaasa rääkida

Kasvavate geopoliitiliste pingetega seoses on üha rohkem hakatud rääkima Euroopa Liidu strateegilisest autonoomiast. Sellest, mida see kontseptsioon endast täpsemalt kujutab ja milliseid samme on selle suunas astutud, rääkis saates «Maailm taskus. Euroopa eri» Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser.