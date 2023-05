ÄREVUS ÕHUS ⟩ Vene pommirahe alla jäänud Hersoni elanikud valmistuvad millekski suureks

Paljud inimesed ütlesid täna, et ei jää liikumiskeelu algust ootama ning püsivad juba praegu kodus, samas kui teised kiirustasid pereliikmeid saatma ohutumasse kohta Dnepri jõest kaugemal. Linnas valitseb ootus, et kohe juhtub midagi suuremat, kuna ka Ukraina üksused on hoogustanud Venemaa positsioonide pihta tuletegevust.