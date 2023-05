Zelenskõi: NATO-ga liitumine sõja ajal ei ole realistlik

Dirk Waem/Belga via ZUMA Press/Scanpix

Foto: Dirk Waem/Belga via ZUMA Press/Scanpix

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles neljapäeval, et Ukraina on «realistlik» ja teab, et ei saa NATO-ga liituda enne sõja lõppu.