ISW: Venemaa kasutab droonirünnakut Kremlile, et paraade ära jätta

Venemaa kasutab 3. mail troimunud droonirünnakut Kremlile selleks, et 9. mail võidupäeva tähistamiseks mõeldud paraadid ära jätta, ütlevad analüütikud.

Märgitakse, et Venemaa ja okupeeritud Krimmi 21-s linnas on ametiisikud ilma selgitusteta teatanud paraadi ärajäämisest.

ISW on ka varem hinnanud, et Venemaa püüab muuta 9. maiga seotud üritusi ning suurendab jõupingutusi, et kujutada Ukraina sõda eksistentsiaalse ohuna Venemaale.