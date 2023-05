Bill Clinton: sain juba 2011. aastal aru, et Venemaa sissetung Ukrainasse on vaid aja küsimus

Clinton ütles, et toonase kohtumise ajal kritiseeris Putin oma eelkäija Boriss Jeltsini allkirjastatud ning USA vahendusel sõlmitud kokkulepet, kus oli kirjas, et Venemaa austab Ukraina territoriaalset terviklikkust, kui Kiiev loobub oma nõukogudeaegsest tuumaarsenalist.

«Vladimir Putin ütles mulle 2011. aastal, kolm aastat enne Krimmi vallutamist, et ta ei ole nõus kokkuleppega, mille ma Boriss Jeltsiniga sõlmisin,» meenutas Clinton. «Ta ütles: «Ma ei ole sellega nõus. Ja ma ei toeta seda. Ja ma ei ole sellega seotud.» Ja ma teadsin sellest päevast alates, et see on vaid aja küsimus,» lisas Clinton.