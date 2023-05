Prigožin lubas väed Bahmutist välja viia

Prigožin teatas videosõnumis, et tõsise laskemoonapuuduse tõttu tõmbuvad nad 10. mail Bahmutist tagasi ning annavad enda positsioonid ja operatsioonid üle Vene sõjaväele.

Prigožin rõhutas korduvalt, et 70 protsenti tema sõdurite laskemoonavajadusest on jäänud tarnimata. «Šoigu, Gerassimov! Kus, kurat, on laskemoon? Vaadake neid, raisk!» räuskas Prigožin laipade taustal.