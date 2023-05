Hiina süüdistab Kanadat laimus

«Hiina on väga rahulolematu Kanada alusetu mustamise ja laimuga Kanadas asuva Hiina saatkonna ja konsulaatide normaalse ametikohustuste täitmisega seoses ja on kindlalt selle vastu,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning.

Kanada parlamendisaadik Michael Chong tõstis kisa pärast ajalehe Globe and Mail artiklit, milles heideti valitsusele ette, et ta ei tee välja Pekingi sekkumisest Kanada siseasjadesse.

Ajaleht kirjutas salastatud dokumentidele ja anonüümsele julgeolekuallikale tuginedes, et Hiina luureamet kavatses karistada Chongi ja tema sugulasi Hongkongis selle eest, et nad hääletasid 2021. aasta veebruaris resolutsiooni poolt, millega mõisteti genotsiidina hukka Pekingi tegevus Xinjiangis.

Intriigiga olevat seotud üks Hiina Toronto konsulaadi diplomaat, mistõttu olevat Ottawa öelnud, et kaalub erinevaid võimalusi, seal hulgas diplomaatide väljasaatmist.

Peking kinnitas reedel, et tema pole midagi valesti teinud, ja ütles, et skandaali puhusid suureks mõned Kanada poliitikud ja meedia.

Välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et süüdistused on täiesti alusetud ning tegu on «ideoloogilistest eelarvamustest tõukuva poliitilise farsiga».