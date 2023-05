Kriisikeskus: kaks leedulast on kaaperdatud laevas

Leedu ametkonnad on kahe leedulase viibimisest kaaperdatud laevas teadlikud juhtumi esimestest päevadest peale, ütles keskus.

Keskus ei avaldanud andeid kaaperdatud laeva, selle asukoha ega kaaperdamise aja kohta, et päästeoperatsiooni mitte ohtu seada.

«Tegemist on tundliku olukorraga ja igasugune lisateave võib õõnestada päästeoperatsiooni, seega oleme tõepoolest andnud nii palju (informatsiooni - toim.) ja võib-olla isegi rohkem kui võimalik, ning saame ainult kinnitada, et valitsus teeb kõik endast võimaliku, et tagada leedulaste turvaline kojujõudmine,» ütles BNS-ile NKVC pressiesindaja Darius Buta.