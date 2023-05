SÕJAUURINGUTE INSTITUUT ⟩ Venemaa küüditas «evakuatsiooni» varjus 70 000 ukrainlast

Kollaborandist «asejuhataja» Andri Kozenko sõnul «evakueeritakse» elanikud umbes 20-40 kilomeetri kaugusele rindejoonest, lisades, et ametivõimud on juba alustanud tsiviilisikute viimist Berdjanski rajooni.

«Võime öelda, et nende nn tervishoiuminister on kadunud. Väidetavalt läks ta puhkusele juba kolm nädalat tagasi,» selgitas Fedorov, lisades, et kohalikud ülejooksikud valmistuvad samuti põgenema.