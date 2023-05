Wagneri juht palub Kremlit: anname oma positsioonid Bahmutis üle tšetšeenidele

Prigožin ütles, et tema vangidest «võitlejad» on sunnitud laskemoonapuuduses tagasi tõmbuma. Väidetavalt tarnis Venemaa kaitseministeerium neile alates 2022. aasta okoobrist vaid 32 protsenti vajaminemast moonast.

Kadõrov kirjutas sotsiaalmeediakanalis Telegramis, et tema üksused võivad selle ülesande enda peale võtta. «Kui vanem vend Prigožin ja Wagner lahkuvad, siis kaotab kindralstaap kogenud üksuse, kuid tema asemele tuleb noorem vend Kadõrov ja (eriüksus) Ahmat,» kirjutas Kadõrov.

Prigožin teatas videosõnumis, et tõsise laskemoonapuuduse tõttu tõmbuvad nad 10. mail Bahmutist tagasi ning annavad enda positsioonid ja operatsioonid üle Vene sõjaväele.

«Ma tõmban Wagneri üksused Bahmutist välja, sest laskemoona puudumisel on nad määratud mõttetult hukkuma,» seletas Prigožin.

Prigožin rõhutas korduvalt, et 70 protsenti tema sõdurite laskemoonavajadusest on jäänud tarnimata. «Šoigu, Gerassimov! Kus, kurat, on laskemoon? Vaadake neid, raisk!» räuskas Prigožin laipade taustal.