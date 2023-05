Kõik ootavad Ukraina armee suurt pealetungi. Millised geopoliitilised panused on Ukraina jaoks mängus selles pealetungis?

Edukat pealetungi on vaja mitmel põhjusel. Esiteks nullib see Venemaa moraali. See tõstab järsult sisemise konflikti tõenäousust Venemaal, sisemist deintegreerimist.