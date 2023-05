Jaapani peaminister saabus Lõuna-Koreasse suhteid parandama

Kahepäevane visiit on esimene ametlik Jaapani liidri külaskäik Souli enam kui aastakümne jooksul.

Kishida suundus esmalt Souli riiklikule kalmistule, kuhu on maetud sõjaveteranid, nende seas ka Jaapani koloniaalvõimu vastu võidelnud, et panna sinna lilled ja avaldada hukkunutele austust.

Hiljem päeval kohtub Jaapani peaminister Lõuna-Korea presidendi Yoon Suk-yeoliga, kes on seadnud suhete parandamise Tokyoga oma prioriteediks. Märtsis väisas Lõuna-Korea liider ka Jaapanit.

Soul ja Tokyo on mõlemad USA olulised liitlased, kuid nende suhted on olnud keerulised tulenevalt Jaapani jõhkrast koloniaalvõimust Korea poolsaarel aastatel 1910-1945.

Kishida ütles täna enne teeleasumist, et ta teeb koos Yooniga jõupingutusi taastamaks «süstikdiplomaatiat», mis peatati aastateks kaubandustüli ajal.

Jõupingutused parandada suhteid ja sõjalist koostööd langevad ajale, mil Põhja-Korea liider Kim Jong-un on hoogustanud relvade arendamist ja katsetamist ning teatanud, et tema riik on «pöördumatu» tuumajõud.