41-aastane Valentõn Vodolazkõn ootas mitu aastat puusaoperatsiooni, et korralikult kõndida. Kaks nädalat enne Ukraina praeguse sõja algust tehti talle lõpuks operatsioon. Aga käimisest rõõmu tunda ta ei saanudki — Vene armee lastud rakett lõikas tal alt ära sama jala, mille puusale oli äsja tehtud lõikus.

«Vähemalt üks mu unistus on täitunud,» ütles Valentõn. «Ma olen saanud reisida Euroopasse, Poola ja Saksamaale. See on vähemalt pluss.»