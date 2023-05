Järjest kuumenev kliima ähvardab röövida Hispaanialt turistid ja iberico

Aprilli viimasel nädalal Vahemere lääneosa riikides purunenud kuumarekordid poleks teadlaste sõnul olnud võimalikud inimtekkeliste kliimamuutusteta. Halvim on aga veel ees.

Näiteks Lõuna-Hispaanias Cordobas tõusis 27. aprillil õhutemperatuur 38,8 kraadini, kirjutab The Times. See oli Ibeeria poolsaare selle kuupäeva kõigi aegade kõige soojem päev. Tavaliselt jõutakse samasuguste kraadideni seal juulis-augustis.

Briti uudistekanal Sky tegi sel puhul loo, kus prognoosis, et Hispaania võib peagi muutuda turistide jaoks liiga soojaks kohaks.

Sevillas nendega rääkinud briti turistid juhtisid muuseas tähelepanu tõsiasjale, et juba praegu pole vaatamata kevadele linna haljasalad rohelised, mis näikse viitavat põuale. Samuti tunnistasid inimesed, et kui juba aprilli lõpus on nii palav, siis suvel nad sinna küll naasta ei tahaks.