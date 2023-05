IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Okupandid on takerdunud tõhusa kaitse taha, millele ei suudeta piisavalt kahuriliha peale valada

Suurtükkide puhul on kahekohaline arv hakanud püsivalt esinema – see tähendab Ukraina jõudude edukat kaudtuleüksustevastast võitlust, mis vähendab vastasel nii pealetungi kui ka kaitsevõimet. Arvestades okupantide keskendumist kaudtulele, on see näitaja olnud alati määrava tähtsusega. Selle põhjal saab öelda, et ukrainlased on oma tegevuses praegu edukad.